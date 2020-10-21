صور: عملية إنزال ’متقنة’ لجهاز مكافحة الإرهاب

2020/10/21 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، تنفيذ عملية "متقنة" أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين. وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الاول 2020)، انه "بعملية إنزال جوي مُتقنة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على (٣) عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في (وادي زغيتون ) في أطراف مُحافظة كركوك".

واضاف رسول "قد تمكن الابطال خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما وعثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وبالتزامن مع العملية الأولى، ذكر رسول ان "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة".





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