بابل.. القبض على تاجري قطع اثرية ومنتحل صفة ضابط ومبتز الكتروني

2020/10/21 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال أحد المطلوبين

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص منتحل صفة ضابط يوهم المواطنين بتعيينهم في الأمن الوطني، كما تم القبض على تاجري قطع أثرية.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، اليوم، 21 تشرين الأول 2020، أن "مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، وبناء على موافقات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على امرأة ورجل يتاجران بقطع اثرية يعود تاريخها الى العصر السومري بحسب ادعائهما، وقد دونت أقوالهما اصوليا، وتمت إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

وأضاف البيان، أنه "في وقت لاحق، ألقت إحدى مفارز الجهاز بكمين محكم وبالجرم المشهود القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في احدى المؤسسات الأمنية يمارس النصب والاحتيال بتعيين المواطنين على جهاز الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية، وقد تم تدوين اقواله اصوليا واحالته الى الجهات القانونية المختصة".

وأشار إلى أن "المفارز التابعة للجهاز تمكنت بناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات وعقب استحصال الموافقات القضائية من اعتقال شخص ابتزها بعدما كانت تربطهما علاقة عاطفية وهددها بنشر صورها مقابل مبلغ مالي وممارسة الفاحشة معها، وقد جرى تدوين افادته اصوليا واعترافه الصريح بعد مواجهته بالادلة الثبوتية، اذ تمت احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ر.إ

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