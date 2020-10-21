الرشيد يمنح سلفة زواج للموظف المتزوج لمرة ثانية

2020/10/21 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وذكر المصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 تشرين الاول 2020)، إنه "قرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى".

واضاف، أن "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (10 ) مليون دينار".

ا.ح

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