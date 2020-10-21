توقع جديد في صرف راتب الشهر الحالي

2020/10/21 | 12:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع مدير ديوان الرقابة المالية {السابق}، صلاح نوري، تأخر صرف رواتب شهر تشرين الأول الحالي.

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