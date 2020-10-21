السماح لطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين في الدور الثاني حصراً بإداء الامتحان

2020/10/21 | 12:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020.وقال بيان للوزارة إن “الوزير علي الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين بـ(مادة أو مادتين) عن إداء امتحان الدور الثاني (حصراً) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة “كورونا” ، حيث سيكون الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020″.

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