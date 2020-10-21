التطبيعية تدعو إلى الالتزام بمنع دخول الجمهور للمباريات

2020/10/21 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

دعتْ الهيئة التطبيعية الأندية والاتحادات الفرعية كافة الى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الأزمة الحكومية بعدم السماح للجمهور الدخول الى الملاعب .

وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه : "في ضوء قرار خلية الأزمة الحكومية تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم 2020-2021"

وأكد بنيان أنه" في حالة مخالفة هذا القرار فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمرا يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية

وتابع رئيس الهيأة التطبيعية : أن " قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصراَ، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا ".

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