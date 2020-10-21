كمين يطيح بأحد ابرز عناصر “داعش” خلال عملية امنية استباقية شرقي الفلوجة

2020/10/21 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاربعاء ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الثاني من لواء المشاة 40 للفرقة نصبت كمين لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله اثناء محاولته الدخول الى قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.وتابع ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختفاء عناصرهم “.



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