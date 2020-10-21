الرشيد: منح 10 ملايين دينار إلى الموظف المتزوج للمرة الثانية

2020/10/21 | 13:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مصرف الرشيد، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وأوضح المصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى".

وأضاف أن "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط أن يكون موظف على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين"، مبينًا أن "مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار".

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