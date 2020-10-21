مقتل 11 أفغانية في حادث تدافع مأساوي

2020/10/21 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت 11 سيدة على الأقل حتفهن في تدافع بين آلاف الأفغان الذين احتشدوا بملعب كرة القدم، الأربعاء، للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغارهار، عطاء الله خوجياني، إن 13 آخرين، معظمهم نساء، أصيبوا في ملعب الولاية الواقعة شرقي البلاد، حيث كانوا يحاولون الحصول على تأشيرات لدخول باكستان المجاورة.

وأضاف: أن معظم القتلى من كبار السن، وجئن من مختلف أنحاء أفغانستان.

وبحسب خوجياني فإنه بعد إغلاق القنصلية الباكستانية في نانغارهار لمدة ثمانية أشهر تقريبا بسبب جائحة فايروس كورونا، قرر المسؤولون في ظل توقع حشد كبير، استخدام الاستاد وتكليف 320 عاملا بالمساعدة في إدارة عملية إصدار التأشيرات.

وأشارت السفارة الباكستانية في كابول إلى أنها أصدرت أكثر من 19 ألف تأشيرة في الأسبوع الماضي وحده بعد أن وافقت إسلام أباد على سياسة أكثر ودية بشأن التأشيرات وأعادت فتح الحدود في سبتمبر بعد شهور من الإغلاق.

PUKmedia وكالات‌

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