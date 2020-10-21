مصرف الرشيد يوضح قراره بشأن سلفة الزواج الثاني: تلقينا مطالبات عدة

2020/10/21 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت مسؤولة إعلام مصرف الرشيد، آمال الشويلي، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، قرار المصرف بشأن سلفة ’’الزواج الثاني’’.

وقالت الشويلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا القرار الذي نشر على وسائل الإعلام فيما يخص منح سلفة للزواج الثاني، فإننا سبق وأن منحنا سلفة زواج للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم".

وأضافت، أنه "بعد صدور هذا القرار، وردت للمصرف طلبات كثيرة فيما يخص الرجال والنساء من المطلقين والأرامل والمطلقات، من أجل شمولهم بالقرار، لأنه يعتبر زواجاً ثانياً في جميع الأحوال".

وتابعت الشويلي، أن "إدارة المصرف ارتأت أن تشمل هذه الشريحة بالسلفة"، مؤكدة أن "المصرف يصدر تعليماته من خلال المواطنين، والاستماع الى ما يحتاجون إليه، لذا وجدنا الحاجة إلى إطلاق هذه السلفة".

وكان مصرف الرشيد قد قرر، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى".

واضاف البيان، أن "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (10) مليون دينار".

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