بعد ارتفاع أرقام كورونا.. صحة كردستان تؤكد صعوبة العودة لقرار حظر التجوال

2020/10/21 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان، خالص قادر، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، أن أسباباً عديدة وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم.





وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "تزامن موسم الانفلونزا الموسمية، وانعدام الالتزام بالإجراءات الوقائية، وزيادة التجمعات من مجالس العزاء والأفراح والسياحة بشكل كبير دون أدنى التزام، فضلا عن زيادة حالات التشخيص في المستشفيات الأهلية، أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومي".

وأضاف، أنه "بالرغم من الارتفاع الكبير وعدم قدرة المؤسسة الصحية على استيعاب المزيد من المصابين، فإنه من الصعوبة العودة لإجراءات العزل وحظر التجوال وإغلاق الطرق، كون أضرارها كبيرة جدا على الكسبة والعاملين والحياة العامة".

وتابع قائلاً: "طالبنا الحكومات المحلية بمزيد من التشديد للإجراءات، وكذلك الفنادق، والمطاعم، والمساجد، بتطبيق إجراءات الوقاية لتجنب ارتفاع أكبر بعدد الإصابات في الأيام المقبلة".





وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان البرزنجي، ثلاثة أسباب رئيسة في ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في الاقليم.

وقال البرزنجي في منشور له عبر منصة "الفيسبوك"، إن "التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين، والوقوف بالضد من الاجراءات والتعليمات الصحية، وانكار وجود فيروس كورونا، السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

وفي الأيام الماضية، شهد الإقليم تزايداً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا المستجد، والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في مختلف مناطق الإقليم.

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