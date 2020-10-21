أمن المواطن والدولة واستقرار المناطق المحررة محورا لقاء جمع الحلبوسي بالأعرجي

2020/10/21 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأوضاع الأمنية وسبل تحقيق الاستقرار في البلاد، وبالمناطق المحررة على وجه الخصوص.

وشدد الحلبوسي خلال استقباله الاعرجي على أهميةَ تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، والإسراع بعودة النازحين وتأمين مناطقهم.

من جهته استعرض الأعرجي توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وإجراءاتها في الحفاظ على أمن المواطن والدولة، مؤكداً أن مستشارية الأمن القومي رسمت مساراً واضحاً ورؤية واقعية لتعزيز دور الأجهزة الأمنية، ورفدها بجميع أسباب النجاح في مهامها.

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