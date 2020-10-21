وزير الصحة العراقي يعتبر العراق من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا وانخفاض مستوى الوفيات

2020/10/21 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الصحة حسن التميمي،ان العراق يعتبر من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا.وقال التميمي في تصريح صحفي إن “العراق يعد من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن انخفاض نسب الوفيات الناجمة عن الفيروس … Readmore

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