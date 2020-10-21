نضالى أممى .فرنسا:بعد هجوم كونفلانس: لا للسماح بالانقسام بين العمال! - أكتوبر 2020-الاتحاد الشيوعى الاممى- - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/10/21 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر النضال العمالي، افتتاحية نشرة الشركات في 20/10/2020 إن مقتل الأستاذ في مدينة كونفلانس (Conflans) بالضواحي الباريسية، والذي قطع رأسه بسبب عرضه لرسوم كاريكاتورية لمجلة تشارلي إيبدو، يغرقنا مرة أخرى في الشناعة.



شناعة واشمئزاز يضاعفهما حقيقة أن هذه الأعمال المشينة لا يزال يستخدمها العنصريون والرجعيون والمعادون للمهاجرين، الأمر الذي يؤدي إلى انقسام الوسط العمالي.



العمل م ......





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