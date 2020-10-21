نائبة: زيارة الكاظمي إلى أوروبا سابقة لوقتها وننتظر نتائج حقيقية

2020/10/21 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي , الأربعاء , ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ثلاث دول اوربية مهمة كانت سابقة لوقتها وكان عليه الاهتمام بالوضع الداخلي أولا ليكون ركيزة للمباحثات مع تلك الدول , فيما اشارت الى ان البرلمان بانتظار تحقيق نتائج إيجابية على الواقع .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا وألمانيا وبريطانيا توقيتها غير مناسب لكون مذكرات التفاهم التي تم توقيعها هي أصلا كانت مهيئة من قبل رؤساء الحكومات السابقة ” .وأضافت ان ” الزيارة جاءت مستعجلة وسابقة لوقتها وكان الاجدى من الكاظمي الاهتمام بترتيب الوضع الداخلي لخلق بيئة امنة لاستقدام الشركات والاستثمارات الأجنبية ” , مشيرة الى ان ” البرلمان بانتظار تحقيق نتائج إيجابية على الواقع من تلك الجولة الاوربية ” .يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ منذ أيام بزيارة الى عدد من الدول الاوربية وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفق وفد حكومي كبير .



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