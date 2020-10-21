نيجيريا.. شهود عيان يؤكدون إطلاق النار على متظاهرين عزل والجيش ينكر

2020/10/21 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح شهود عيان لوكالة "رويترز" أن السلطات النيجيرية فرضت حظرا للتجول في مدينة، اليوم الأربعاء.

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