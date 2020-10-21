روحاني: ليس المهم كم من السلاح نصدر بل المهم أننا نلنا حقنا المشروع

2020/10/21 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس الإيراني، حسن روحاني،

بانقضاء فترة سريان حظر التسلح الدولي

الذي كان مفروضا على بلاده، مشيرا إلى

فشل الولايات المتحدة في إقناع المجتمع

الدولي بتمديد الحظر.

ووصف روحاني، أثناء اجتماع حكومي ع

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