بغداد: اعتقال متهم ’يدّعي الانتماء’ إلى فصيل ’ثأر الحسين’

2020/10/21 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت القوات الأمنية مساء الأحد، متهماً "يدّعي الإنتماء" إلى فصيل مسلح يحمل اسم "ثأر الحسين".



وأخبر ضابط رفيع "ناس" إن "قوة يقودها آمر فوج برتبة عقيد، توجهت مساء الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020) إلى إحدى مناطق العاصمة بغداد، ونفذت أمر إلقاء قبض بحق متهم من مواليد الثمانينات، يدّعي الإنتماء إلى إحدى التشكيلات المسلحة".

وأضاف "إن المتهم أبرز هويات زعم من خلالها أنه ضابط في فصائل مسلحة مثل ثأر الحسين و’نور الشهداء" غير أن المصدر رجّح أن تكون جميع تلك الهويات مزيّفة، خاصة وأن القوة عثرت أيضاً على مجموعة كبيرة من الأختام والتخويلات المزيفة.

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