المنتخب الأردني يعسكر في إمارة دبي و يلتقي العراق وسوريا

2020/10/21 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني، خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر/ تشرين ثاني القادم في إمارة دبي، ويتخلله مباراتين وديتين أمام العراق وسوريا، في إطار تحضيرات النشامى لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.



وسيعلن المنتخب الأردني بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، قائمة […]

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