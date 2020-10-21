التربية تصدر قرارا بشأن الطلبة والتلاميذ المتغيبين في الامتحانات غير المنتهية (وثيقة)

2020/10/21 | 13:23 - المصدر: NRT عربية

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وجهت وزارة التربية، الاربعاء، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ (مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصرا)، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة، اليوم (21 تشرين الاول 2020)، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين بـ (مادة أو مادتين) عن إداء امتحان الدور الثاني (حصرا)، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة (كورونا).

واضاف، ان "الامتحان سيكون يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020".

ا.ح

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