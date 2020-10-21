صندوق الإسكان يعلن موعد تقديم الطلبات على القروض

2020/10/21 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن صندوق الاسكان العراقي احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن تحديد حجز موعد تقديم طلبات الكشف والمعاملات يوم 23 من كل شهر ويوم 1 من كل شهر موعدا لتقديم المعاملات الاقراضية وعبر الموقع الالكتروني، وينوه الصندوق على ان يكون موعد التقديم الساعة الثامنة صباحا وفي حال مصادفة هذا التاريخ في ايام الجمعة والسبت او العطل الرسمية يكون الموعد ثابت لكن يكون التقديم الساعة العاشرة صباحا.

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