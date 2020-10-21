ظريف بشأن الخليج: إما أن نبقى أسرى الماضي أو نختار السلام

2020/10/21 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، على الوضع في الخليج.

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