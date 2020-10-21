جهاز مكافحة الإرهاب: يجب التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية

2020/10/21 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد جهاز مكافحة الارهاب، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة، وتحديد قواطع المسؤوليات، مؤكدا استمراره بتنفيذ العمليات النوعية للقضاء على بقايا عصابات داعش

واعتبر الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، أن السيطرة المركزية لقيادة العمليات على جميع الأجهزة الأمنية الواقعة ضمن قاطع مسؤولياتها، مهم جدا لتحديد ساحات العمليات، وتحديد نطاق المسؤولية لكل جهاز أمنى وفقا للمهام الموكلة اليه، مشددا على ضرورة التعاون المشترك وفق القانون وتبادل المعلومات الاستخبارية، وهو السياق المعمول به بجميع الأجهزة الأمنية في العالم.

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