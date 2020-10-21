يحيى رسول: إلقاء القبض على 3 عناصر بداعش في كركوك

2020/10/21 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم داعـش الإرهابي في محافظة كركوك.

واكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ان جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنوا بعملية إنزال جوي مُتقنة من القاء القبض على ثلاثة عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في أطراف مُحافظة كركوك، وقد تمكن الجهازان خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما وعثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة.

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