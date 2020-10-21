العثور على مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من الضحايا

2020/10/21 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية في محافظة كركوك على مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من الضحايا.

وذكرت الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية ان قطعاها عثرت خلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة على مقبرة جماعية في احدى قرى كركوك تحتوي على اكثر من خمسين رفات، من المرجح ان تعود لأشخاص تم اعدامهم من قبل عصابات داعش الارهابي اثناء فترة سيطرتهم على القرية مشيرة الى قيامها بإبلاغ الجهات المعنية في مؤسسة الشهداء والطب العدلي والشرطة المحلية لإجراء اللازم ونقل الرفات.

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