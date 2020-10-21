القبض على اربعة إرهابيين وتدمير عدد من الأنفاق بكركوك

2020/10/21 | 13:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، الاربعاء، القبض على اربعة ارهابيين في مناطق متفرقة بكركوك.وذكر رسول في بيان له تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن” جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في(وادي زغيتون ) بأطراف مُحافظة كركوك”.واضاف أن” القوة تمكنت خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما عثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة”.وتابع أنه” وبالتزامن مع العملية الأولى، نفذت قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة”.انتهى 25

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