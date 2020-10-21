2020/10/21 | 13:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف عراقي يمنح قرضاً للموظفين المتزوجين مرتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/21 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف عراقي يمنح قرضاً للموظفين المتزوجين مرتين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف عراقي يمنح قرضاً للموظفين المتزوجين مرتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).