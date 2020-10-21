تسمية قضاة بحوادث الاعتداء على الكوادر الصحية

2020/10/21 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى عن تسمية قاضٍ في كل رئاسات محاكم الاستئناف يختص باستقبال البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الكوادر الصحية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: أن " رئاسات محاكم الاستئناف قامت بتسمية قاضٍ يختص باستقبال البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الاطباء ومنتسبي المؤسسات الصحية".

وأضاف البيان: أن " رئاسة هيأة الاشراف القضائي اشعرت وزارة الصحة والبيئة بذلك وكذلك تم اشعار الدوائر الصحية في جميع المحافظات بموجب اوامر ادارية صادرة من رئاسات الاستئناف كافة تتضمن تفاصيل كاملة عن كيفية التواصل مع السادة القضاة بخصوص الابلاغ عن تلك الحوادث".

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى‌

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