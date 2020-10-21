كربلاء تلقي القبض على شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات

2020/10/21 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على شخصين بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة في عمليتين منفصلتين، حسب بيان لها .

وأوضح بيان الشرطة الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " استطاع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط 1150 حبة مخدرة، مع مادة الكريستال المخدرة في دار المتهم الاول , الذي كان يخفيها في السقوف الثانوية في داره، وقد أحيل الى القضاء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة 28 مخدرات .

أما المتهم الثاني فقد ضبط بحوزته على مادة الكريستال , وكذلك حبوب مخدرة وسلاح مسدس، حيث اعترف المتهم بقيامه بنقل المواد المخدرة من خارج المحافظة وبيعها، وتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء‌

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