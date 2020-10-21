الموارد المائية تؤكد استعدادها لاستقبال الامطار والفيضانات خلال الموسم الشتوي

2020/10/21 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكدت مدير الهيأة العامة لسدود والخزانات التابعة لوزارة الموارد المائية، كاظم سهير جابر، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، جاهزية السدود لاستقبال الامطار والفيضانات خلال الموسم الشتوي المقبل.

وذكر جابر في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، أن "نسبة المياه في السدود منخفضة ولدينا فراغ خزني في البحيرات، ما يمكننا من استيعاب الموجات الفيضانية وكميات الامطار المتوقعة خلال الموسم الشتوي المقبل".

واضاف: "نتوقع أن تأتي الامطار هذه السنة متأخرة ومعتدلة"، مستبعدا وجود "أية مشكلة في خزن المياه".

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