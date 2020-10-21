حدد أمراً “أهم من إجراء الانتخابات”.. نائب يتوقع حسم الدوائر المتعددة خلال 3 أسابيع

2020/10/21 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد النائب مضر الكروي، الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، أمراً قال إنه أهم من الانتخابات، فيما أكد أن الخلافات حول الدوائر المتعددة ما زالت قائمة بين القوى والكتل السياسية.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات ما زالت سيدة الموقف حول فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات، في ظل وجود مقترحات متعددة حيال آليات توزيع الدوائر في المحافظات وسط خلافات متباينة بين محافظة وأخرى، لكن الموصل تأتي في مقدمة المحافظات التي عليها خلافات أكبر ثم تليها كركوك".

وأضاف، أن "استمرار الخلافات لا يعني عدم وجود خطوط مشتركة بين القوى والكتل السياسية للوصول إلى مخرج يسهم في الحسم"، متوقعاً "أن يتم التوافق على فقرة الدوائر المتعددة وتوزيعها على المحافظة خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، وربما يحصل قبل ذلك، لأن المباحثات قد تفرز مستجدات متسارعة في أي وقت وتقلص الفترة الزمنية".

وأشار إلى "أهمية أن يحصل توافق وطني شامل حول فقرة الدوائر المتعددة، لأن خلاف ذلك ستظهر مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها"، مؤكداً أن "الانتخابات مهمة، ولكن الأهم أن تجرى في ظروف مناسبة تعطي مساحة كبيرة للناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل".

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