شرطة الديوانية تبدي استعدادها للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتظاهرات تشرين - عاجل

2020/10/21 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

ابدت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، استعدادها للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بضحايا تظاهرات تشرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، عامر الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " شرطة المحافظة لم تستلم إلى الآن اي توجيه بشأن اللجنة الخاصة بضحايا تظاهرات تشرين"، مبينا ان "القيادة ستجتمع مع وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وجميع قادة الشرطة، وقد يتناول الاجتماع هذا الموضوع".

واضاف أن "قيادة الشرطة ستبدي تعاونها مع اي لجنة تبحث في قضايا التظاهرات وستزودها بكل الاوليات ومجريات الاحداث سعيا للوصول للحقائق".

وكان احمد ملا طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، اكد السبت (18-10-2020)، انه وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل "فريق تقصي الحقائق" في أحداث تشرين.

وذكر ملا طلال في تغريدة على ’’تويتر’’، "وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل (فريق تقصي الحقائق)، في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، 5 قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة".

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