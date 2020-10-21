-سبتمبر من شيراز- فيلم يسرد جزءاً من التاريخ السياسي المعاصر لإيران - علي المسعود

2020/10/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "سبتمبر من شيراز" فيلم يسرد جزءاً من التاريخ السياسي المعاصر لإيران Septembers of Shiraz 2015علي المسعودكانت إيران في عام 1979 ، حين أطاحت انتفاضة شعبية حقيقية بنظام الشاه رضا بهلوي الدكتاتوري عبارة عن نظام ملكي مستقر منذ عقود ومدعوم من قبل القوى الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ، اضطر الشاه للذهاب الى المنفى بعد أن تخلت عنه الحكومة الأمريكية نفسها ، في حين حملت الانتفاضة الشع ......





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