شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]23 ((عَنْ العفّة)) - إبراهيم جركس

2020/10/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]23((عَنْ العفّة)) هذا واحدٌ من الأقسام النفسية الأكثر وضوحاً في الكتاب حتى الآن.



وغالباً ما يكون الحال أنّه عندما يقول نيتشه "واحد" أو "فرد" أو "شخص" فإنّه يقصد أيضاً "اثنين".



(كما في الديباجة، القسم التاسع)، إذ من الواضح أنّ هناك دور هام للحبيب أو الشريك أو الصديق.



وعند كتابة الجزأين الأول والثاني من كتاب زرادشت كان نيتشه مفتوناً بالفتاة لو ......





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