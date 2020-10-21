بالقرب من إيران.. البحرية البريطانية تضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

2020/10/21 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت قوة العمل المشتركة في بيان إن الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز" ضبطت المخدرات المخبأة على متن سفينة شراعية لا ترفع أي علم، وهي سفينة شحن تقليدية تبحر في الخليج العربي والمياه المحيطة، وجرت عملية الضبط يوم الأربعاء الماضي.

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