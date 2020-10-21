سلطات نيويورك تستعد لأعمال شغب محتملة بعد الانتخابات

2020/10/21 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو

أن سلطات المدينة الأمريكية الكبرى

تستعد لاضطرابات وأعمال شغب محتملة في

المدينة بعد انتخابات الرئاسة في 3

نوفمبر المقبل.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي له، يوم

ال

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