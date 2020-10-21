2020/10/21 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، ضبط 5 صهاريج لتهريب النفط وخرق بالانبوب الناقل لمادة الكاز بمحافظات مختلفة من البلاد.وذكر بيان للوكالة انه “استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات شرطة الطاقة 5 صهاريج وإلقاء القبض على سائقيها في محافظات (بغداد والنجف الأشرف والبصرة وصلاح الدين) محملة بمنتوج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 5 صهاريج لتهريب النفط وخرق أنبوب ناقل للكاز في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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