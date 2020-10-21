2020/10/21 | 13:49 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 | 01:41 مساءً | عدد القراءات : 6

صندوق الإسكان يكشف موعد تقديم الطلب على القروض

كشف صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأربعاء، عن موعد تقديم الطلب على القروض.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، أن " الصندوق حدد موعد الحجز وتقديم طلبات الكشف والمعاملات يوم 23 من كل شهر، بينما حدد يوم الأول من كل شهر موعداً لتقديم المعاملات الإقراضية".

وأوضح البيان، أن " موعد التقديم يكون الساعة الثامنة صباحاً وعبر الموقع الالكتروني"، مبيناً، أنه " في حال موافقة هذا التاريخ مع أيام الجمع وأيام السبت أو العطل الرسمية يكون الموعد ثابتاً، لكن يكون التقديم الساعة العاشرة صباحاً".

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