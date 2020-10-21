نواب عراقيون يطالبون بفتح ملف الاموال العراقية المهربة خارج البلاد

2020/10/21 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح نواب عراقيون ملف الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، مطالبين السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين.وبينما يؤكد برلمانيون عدم وجود إحصائيات دقيقة بالمبالغ المهربة، يقدِّر آخرون تلك الأموال بمليارات من الدولارات.وأكد رئيس كتلة “التغيير”، في البرلمان العراقي يوسف محمد، … Readmore

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