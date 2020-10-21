مصرف الرشيد العراقي يقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية

2020/10/21 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مصرف الرشيد العراقي منح سلفة زواج 10 ملايين دينار، للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى.وأوضح المصرف في بيان له اليوم الأربعاء، أن السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل …

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