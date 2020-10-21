العراق.. رئيس مجلس النواب يستقبل مستشار الأمن القومي

2020/10/21 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.وناقش اللقاء، وفقا لبيان الدائرة الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عددا من المواضيع التي تتعلق بالجانب الأمني وحفظ الاستقرار في البلاد، ولا سيما في …

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