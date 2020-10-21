2020/10/21 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..عبر مدرب فريق كرة القدم بنادي الزوراء الرياضي، باسم قاسم، عدم رضاه عن فترة الاعداد التي منحتها اللجنة التطبيعية للأندية.وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فترة الاعداد التي منتها التطبيعية للانية ليست كافية بالقياس لفترة جلوس اللاعبين لمدة طويلة تصل الى 6 اشهر”.واوضح أن “الاندية تتمنى ان يستمر الدوري من دون تأجيل، فضلاً عن ذلك فإن المباريات لن تكون بذات الشغف والتحدي بغياب الجماهير عنها”.ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز بعد اربعة ايام من دون جمهور.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الزوراء يشكو سوء التحضير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الزوراء يشكو سوء التحضير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).