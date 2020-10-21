قتل عشائري يقود إلى حرق منزل في مدينة الصدر: عائلة كانت في الداخل!

2020/10/21 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أضرم مسلحون النار في منزل شرق بغداد، وذلك بعد مقتل مدني بنيران مسلحين عشائريين بمدينة الصدر.



وقال مصدر محلي لـ "ناس" إن "مسلحين ينتمون إلى إحدى العشائر، قتلوا مدنياً في إحدى مناطق شرق مدينة الصدر، الأمر الذي دعا ذوي الضحية إلى مهاجمة منزل المسلحين العشائريين، وهم مدججين بالسلاح، وإضرام النار فيه، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني التي وصلت سريعاً وأخمدت الحريق".

المصدر قال إن "بعض أفراد عائلة الأشخاص المتهمين بالقتل، كانوا داخل المنزل أثناء إضرام النار فيه، إلا أن سرعة وصول سيارات الدفاع المدني، ساهمت في إيقاف تمدد النيران".

وخلال الأسبوع الحالي، تكررت حوادث إحراق المنازل حيث سجلت محافظة ديالى حادثتين مماثلتين، إثر جرائم قتل.

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وحرق منازل من جديد!

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