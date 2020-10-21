2020/10/21 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..وزير الشباب والرياضة يوجه بأن يكون دوام الموظفين في الوزارة بنسبة 50% المركز الخبري الوطني.

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