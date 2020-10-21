الأمم المتحدة: طرفا الصراع في ليبيا يتفقان على فتح مسارات برية وجوية

2020/10/21 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن “توصل طرفي الصراع في ليبيا إلى سلسلة اتفاقات مهمة، منها فتح مسارات برية وجوية”.وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، إن “اللجنة الليبية العسكرية (5+5) اتفقت في جنيف على ضرورة الربط بين شرق وغرب البلاد بما في ذلك الخدمات البترولية لاستعادة صناعة النفط “، وذلك حسب وكالة “رويترز”.كما اتفق “طرفي الصراع في ليبيا على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري”، بالإضافة إلى “اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار تدفق النفط”.وأضافت المبعوثة الأممية أن “استقالة السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة والاتجاه إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا”، داعية إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا.وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.



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