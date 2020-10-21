2020/10/21 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

279 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن ضبط خمسة صهاريج لتهريب النفط وخرق بأنبوب ناقل لمادة "الكاز" في أربع محافظات، كما أكدت القبض على شقيقين مطلوبين بتهمة الارهاب في الدورة جنوبي بغداد.





وقالت الوكالة في بيان اليوم، 21 تشرين الأول 2020، إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، خمسة صهاريج وألقت القبض على سائقيها في محافظات بغداد والنجف والبصرة وصلاح الدين، محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفة الإجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج وتغيير خط السير".

وأضاف البيان أنه "تم أيضا ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية الناقلة لمادة الكاز في محافظة البصرة عبارة عن أنبوب مطاطي ينتهي بصمامات فرعية لسهولة عملية التهريب"، مبينا أنه "تمت صيانة الخرق وتسليم الصهاريج مع سائقيها الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

وفي بيان آخر أكدت وكالة الاستخبارات القاء القبض على شقيقين مطلوبين بتهمة الارهاب (ابو موسى ابو دجانة) لانتمائهما لتنظيم داعش في الدورة جنوبي بغداد، حيث جاء في البيان انه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد مراقبة مستمرة لعدة أيام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين أشقاء في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا بما يسمى ولاية نينوى تحت كنى ابو موسى بصفة عسكر في ديوان الخدمات و ابودجانة بصفة عسكر ضمن المفارز الأمنية".

وأشار إلى انه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربوا من محافظة نينوى الى محافظة بغداد بعد تضيق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير"، مبينا انه "تم ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: إحباط عمليات تهريب للنفط واعتقال شقيقين مطلوبين بتهمة الارهاب جنوبي بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: إحباط عمليات تهريب للنفط واعتقال شقيقين مطلوبين بتهمة الارهاب جنوبي بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).