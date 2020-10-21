في قمة انطلاق الدوري.. النوارس بالزي الأبيض والقيثارة بالأخضر {صور}

2020/10/21 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سيرتدي فريق الزوراء الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي الشرطة الزي الأخضر في مباراة الفريقين في افتتاح الدوري الكروي الممتاز.

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