{لوك أويل} الروسية تكشف عن خططها النفطية في العراق

2020/10/21 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف إيغور زوباريف، المدير المفوض لشركة "لوك أويل ميد إيست"، في رسالة لوكالة "بلومبرغ"، عن خطط شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج في روسيا، بشأن مشاريعها في العراق.

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