2020/10/21 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر التنسيقي لمباراة افتتاح الموسم الكروي 2021/2020 بين الشرطة والزوراء.

وتقرر خلال المؤتمر ما يلي:

-الزوراء سيرتدي الابيض الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الأسود الكامل .

-الشرطة سيرتدي الأخضر الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الاحمر الكامل.

وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد المقبل.

التالي

منذ ساعتين

رسمياً..



دوري الكرة الممتاز من دون جمهور

منذ 3 ساعات

سولشار: فرحة الفوز على سان جيرمان اقل هذه المرة

منذ 4 ساعات

“يويفا” يقرر نقل مباريات أرمينيا وأذربيجان إلى أرض محايدة

منذ 23 ساعة

تعديل على الجولة الاولى في ممتاز الكرة

منذ 23 ساعة

ضغط مبكر على بايرن ميونخ في دوري الابطال

منذ يوم واحد

إصدار إنذارات بحق 5 أندية في الدوري السعودي

منذ يوم واحد

وزيرة برازيلية تطالب بدخول روبينيو للسجن “فوراً”

منذ يومين

العراق بطلاً لكأس الماستر الدولي بكرة القدم للرواد

منذ يومين

راموس يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو

منذ يومين

مطالبات بإعادة توزيع عائدات البث التليفزيوني في المانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الوان قمصان النوارس والقيثارة في قمة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الوان قمصان النوارس والقيثارة في قمة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).