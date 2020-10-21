العثور على جثة رجل عليها اثار تعذيب وحرق في ميسان

2020/10/21 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل عليها اثار تعذيب وحرق في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطلقات نارية في ناحية علي الشرقي شمال ميسان".

واضاف ان "الجثة بدت عليها آثار تعذيب وحرق في مناطق متفرقة منها".

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